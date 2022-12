Serbia: ambasciatore Usa, Belgrado ha diritto di rivolgersi a Kfor per invio truppe in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha il diritto di rivolgersi alla missione Kfor con la richiesta per l'invio delle truppe in Kosovo, ma la soluzione della crisi è politica. Lo ha dichiarato l'ambasciatore statunitense a Belgrado, Christopher Hill, ripreso dall'agenzia di stampa "Fonet". "È una questione che rimane politica e quindi richiede una soluzione politica. Non vedo la possibilità di una soluzione militare in Kosovo", ha chiarito Hill aggiungendo che bisogna "calmare la situazione e creare pace e stabilità in quella zona". L'ambasciatore Usa si è detto quindi a favore dell'istituzione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso) nel nord del Kosovo, "in modo che le persone che vivono lì possano avere chiare aspettative su come sarà la loro vita in futuro". (Seb)