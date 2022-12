Balcani: Tajani, vogliamo far crescere presenza imprese italiane nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Balcani sono un’area prioritaria per la politica estera dell’Italia. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in visita a Verona, sottolineando l’impegno per l’internazionalizzazione delle imprese e lo sviluppo della presenza commerciale dell’Italia. Questo riguarda specialmente i Balcani, “una priorità per la politica estera dell’Italia”. “Vogliamo far crescere la nostra presenza in una regione europea” dove l’Italia “deve contare di più”. Tajani ha annunciato l’intenzione di organizzare due business forum, uno in Serbia e uno in Kosovo. “All’inizio del prossimo anno faremo una riunione preparatoria” sui Balcani a Trieste, lavorando perché “le imprese italiane possano cogliere opportunità”. “Si tratta di internazionalizzazione, non delocalizzazione, e anche sviluppo della presenza commerciale dei nostri prodotti di altà qualità”, ha aggiunto.(Res)