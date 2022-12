Governo: Tajani, "c’è grande apprezzamento da parte dei cittadini italiani"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo è in buona salute, c’è grande apprezzamento da parte dei cittadini italiani. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in visita a Verona. “Affrontiamo le sfide, abbiamo cinque anni di tempo, ha ricordato il ministro. “Questa manovra è stata la prima tappa”, ha detto Tajani, secondo cui “Forza Italia vuole essere protagonista costruttiva, portando le sue proposte al tavolo del governo” perché il Paese “possa essere guidato in maniera seria, affidabile e credibile”.(Res)