Migranti: Piantedosi, mai fatto guerra alla Francia

- “Non abbiamo mai fatto la guerra alla Francia o litigato” sulla questione dei migranti ed in particolare sulla vicenda della nave Ocean Viking. Lo ha ribadito il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ospite di Sky Tg24. Nel corso degli incontri con l’omologo francese il ministro non ha ravvisato “alcun atteggiamento o elemento di crisi tra i due Paesi” anche “perché non abbiamo mai mandato nessuna nave in Francia”, ha concluso.(Rin)