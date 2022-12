Sociale: assessore Roma, nessuna stazione aperta per accoglienza senza dimora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma nessuna apertura delle stazioni Metro per l'accoglienza dei senza dimora. Lo dichiara, in una nota, l'assessora alle Politiche sociali e alla salute di Roma Capitale, Barbara Funari. "Come abbiamo avuto occasione di ribadire, anche nella recente conferenza stampa con il Sindaco sulle politiche messe in campo dall'amministrazione contro l'emergenza freddo, non riteniamo che l'apertura delle stazioni o metro sia un provvedimento idoneo - aggiunge l'assessore -. Sono Infatti luoghi freddi e non dignitosi per l'accoglienza, anche in considerazione dell'orario di inizio del servizio passeggeri. In accordo con la Protezione civile stiamo programmando altri interventi più consoni, come previsto dell'ordinanza gelo", conclude Funari. (Com)