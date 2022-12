Reddito Cittadinanza: Calderone, nel 2022 rifiutate 300 mila richieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi 10 mesi del 2022, circa 300 mila domande per il reddito di cittadinanza “sono state rifiutate e di queste 250 mila arrivavano da soggetti non residenti in Italia o che non hanno prodotto auto-certificazioni veritiere”. Lo ha chiarito il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, in un video messaggio in occasione dell’ultima giornata dell’evento organizzato a Roma per il decennale della nascita di Fratelli d’Italia. (Rin)