- Il nono pacchetto di sanzioni imposto dall'Unione europea contro la Russia non farà che aumentare i problemi sociali ed economici dell'Ue. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "I leader dell'Ue non sono in grado di spezzare il circolo vizioso delle restrizioni e ammettere che tutte le sanzioni anti-Russia e la politica di pressione sono fallite. Il nuovo pacchetto avrà lo stesso effetto dei precedenti: aggraverà i problemi sociali ed economici nella stessa Ue", ha dichiarato Zakharova in una nota. Secondo la portavoce, "il comportamento irragionevole dell'Ue ha portato a carenze energetiche e inflazione dilagante in tutta Europa" e ha rischiato di sovvertire il progresso industriale della regione. La funzionaria ha definito gli Stati Uniti il principale beneficiario delle sanzioni europee contro la Russia e ha sostenuto che le economie emergenti in Africa, Asia e America Latina hanno sofferto in modo sproporzionato. La Russia, secondo Zakharova, ha ripetutamente invitato l'Ue a evitare misure che frenassero le esportazioni russe di cibo e fertilizzanti. Bruxelles dovrebbe adottare "misure globali piuttosto che cosmetiche per consentire l'esclusione legale dal pacchetto di sanzioni di restrizioni che incidono direttamente o indirettamente sulla fornitura di cereali, fertilizzanti e merci", ha aggiunto. (Rum)