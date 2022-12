Trasporti: M5s, il governo prende in giro i cittadini di Roma su Metro C

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla Metro C di Roma "il governo Meloni prende in giro i cittadini e rischia di vanificare una grande opportunità di visibilità e crescita come il Giubileo". Lo dichiarano, in una nota, il capogruppo alla Camera del Movimento 5 stelle, Francesco Silvestri, e la capogruppo al Comune di Roma del M5s, Linda Meleo. "Per capirlo - aggiungono gli esponenti del M5s - basta fare due calcoli: l'esecutivo prevede di stanziare per l'intera opera, che ha un costo complessivo di 2,2 miliardi, solo 50 milioni all'anno, sia per il 2023 che per il 2024, quando a dicembre di quest'ultimo anno inizierà il Giubileo di Roma. Ma solo per la tratta interessata dall'evento, la T3 - sottolineano Silvestri e Meleo - che comunque a detta della stessa amministrazione Gualtieri sarà operativa dal 2025, ne serviranno cento. È quindi chiaro che nulla potrà essere pronto per tempo e che si sta facendo cassa sulle opportunità di sviluppo della città di Roma e dei suoi abitanti. Con un nostro emendamento alla Legge di Bilancio chiediamo al governo di impegnarsi a finanziare la Metro C di Roma con 350 milioni l'anno per il 2023, 2024 e 2025. Speriamo che le altre forze politiche comprendano l'urgenza di questi interventi e convengano sul fatto che Roma e il Paese intero non meritano questo tradimento", concludono Silvestri e Meleo. (Com)