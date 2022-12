Legge Bilancio: Tajani, Forza Italia ha lavorato per provvedimento al servizio dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia è al governo e ha lavorato per una legge di Bilancio al servizio dei cittadini. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in visita a Verona. “Abbiamo lavorato per avere una manovra che sia veramente al servizio dei cittadini”, ha detto Tajani, attraverso risorse “puntate a famiglie e imprese a causa del caro energia, il problema dei problemi”, oltre che all’aumento delle pensioni. “Siamo riusciti a risolvere la questione del superbonus”, con una proroga, mentre anche sui crediti per le imprese “ci saranno delle risposte positive” e poi “la decontribuzione per le imprese che assumono giovani”. “Forza Italia ha giocato questa partita per mantenere fede agli impegni” presi in campagna elettorale, ha concluso il ministro. (Res)