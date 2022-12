Vaticano: La Russa, auguri al Pontefice, suoi richiami a pace un patrimonio prezioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del compleanno di Papa Francesco, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha inviato al Segretario di Stato vaticano, Cardinale Pietro Parolin, un messaggio. Nella missiva il presidente scrive: “In occasione della ricorrenza del genetliaco del Sommo Pontefice, la prego, Vostra Eminenza, di far giungere al Santo Padre le mie più sentite espressioni augurali. Nel difficile momento che sta attraversando la comunità mondiale - scrive ancora il presidente La Russa - la preghiera e la vicinanza spirituale di Papa Francesco sono motivo di conforto e di incoraggiamento. I Suoi richiami alla pace, alla fratellanza tra i popoli, agli sforzi incessanti per una soluzione pacifica delle controversie, sono messaggi di straordinario valore ed un patrimonio prezioso per la distensione e la pace”. In questa ricorrenza “la prego pertanto di rinnovare al Sommo Pontefice, anche a nome dell'Assemblea di palazzo Madama, il mio deferente omaggio e la mia personale gratitudine. Con i sensi del più distinto ossequio”.(Rin)