Roma: Trombetti-Baglio (Pd), superata delibera 140, diamo vita a patrimonio comunale in disuso

22 luglio 2021

- Il presidente della Commissione capitolina Patrimonio, Yuri Trombetti, del Partito democratico, e la capogruppo del Pd in Campidoglio, Valeria Baglio, in una nota, dichiarano: "Abbiamo approvato ieri sera in Aula Giulio Cesare l'importante delibera di riordino del patrimonio capitolino in disuso. Finalmente - affermano Trombetti e Baglio - diamo nuova vita a questi spazi da destinare a scopi sociali e culturali, rispondendo ad associazioni, comitati e realtà del terzo settore che da anni chiedevano di superare la delibera 140. Con questo decisivo cambio di passo nella gestione del patrimonio capitolino andiamo a sostenere progetti e iniziative di qualità, disciplinando con chiarezza gli obblighi di manutenzione, definendo regole e istituti di controllo condivisi. Si tratta - spiegano - di un risultato importante frutto di un percorso condiviso che punta a tutelare i beni, mettere al centro le realtà associative, sociali e culturali romane, attirando investimenti e progetti innovativi. Tutto in un'ottica di regolarità e trasparenza dei contratti di concessione. Ringraziamo il sindaco Gualtieri, l'assessore Zevi, le commissioni capitoline coinvolte, gli uffici e tutta la cittadinanza attiva, per questo straordinario lavoro che ci consente di restituire a Roma attività sociali in grado di offrire servizi strategici, valorizzando anche il patrimonio pubblico", concludono Trombetti e Baglio. (Com)