Legge bilancio: Salvini, sciopero insensato dei sindacati, non hanno aiutato operai

23 luglio 2021

- "Dialogo con tutti però chi ieri ha fermato mezza Italia per uno sciopero senza senso non ha aiutato gli operai, ma ha rotto loro le scatole. Quindi ringrazio i sindacati che hanno voglia di ragionare". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo alle case popolari Aler in via Salomone a Milano, in risposta alle domande dei cronisti sulle divisioni tra sindacati e in merito alla manovra di bilancio. Infatti mentre la Cgil ha optato per lo sciopero ieri, Cisl e Ugl hanno preferito non aderire e hanno aperto un dialogo. E proprio in riferimento a questo ha aggiunto: "Io dialogo con tutti. Leggevo stamane dichiarazioni surreali della Cgil. Ieri abbiamo approvato un codice degli appalti moderno, veloce, trasparente, efficiente. C'è chi nella Cgil dice che con questo codice ci saranno più infortuni su lavoro, più mafia e più problemi. Se uno ha dei pregiudizi ideologici e si alza la mattina con la bandiera rossa sul comodino, è un problema suo - ha concluso Salvini - io voglio un Paese dove ci siano appalti più veloci, più lavoro, più certezze e meno mafia". (Rem)