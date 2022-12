© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno scudo protettivo è stato allestito su un sito di stoccaggio per scorie nucleari esaurite presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia, per proteggerlo da bombardamenti e droni. Lo ha affermato il funzionario russo Vladimir Rogov. "Per ora, proteggerà da schegge e ordigni esplosivi improvvisati lanciati dai droni", ha detto Rogov, aggiungendo che lo scudo sarà successivamente rafforzato.(Rum)