Lombardia 2023: Salvini, parere di Calenda non mi interessa

23 luglio 2021

- "Il parete di Calenda mi interessa pari allo zero". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo alle case popolari Aler in via Salomone a Milano, in risposta alle dichiarazioni del leader di Azione Carlo Calenda, che durante il lancio della campagna elettorale del Terzo Polo ha affermato: "se viene sconfitto Fontana crolla la Lega di Salvini e cambia la partita anche in Italia". (Rem)