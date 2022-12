Macao: gioco d’azzardo, operatori firmano contratti decennali impegnandosi a diversificare attività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le nuove licenze gli operatori assumeranno un ruolo più ampio nell’economia di Macao. Secondo i termini contrattuali, infatti, gli operatori sono tenuti a investire cento miliardi di pataca entro il 2032 e a sviluppare attività diverse dal gioco, nello sport, nella cultura, nella salute e nel turismo. Ciò risponde al proposito di Pechino di diversificare l’economia di Macao, finora dominata dal gioco d’azzardo, per attrarre più turisti stranieri. Attualmente l’industria dell’azzardo rappresenta oltre l’80 per cento delle entrate del governo e il 90 per cento dei visitatori proviene dalla Cina, da Hong Kong e da Taiwan. (segue) (Cip)