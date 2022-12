Macao: gioco d’azzardo, operatori firmano contratti decennali impegnandosi a diversificare attività (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La firma dei contratti di licenza pone fine a una lunga controversia per i diritti di gestione delle sale da gioco, che dal 2020 si sono svuotate per via delle rigide restrizioni anti-epidemiche producendo un significativo buco fiscale nelle casse della regione cinese a statuto speciale. Con i nuovi piani di investimento per il prossimo decennio, secondo le stime di Credit Swisse, gli operatori potrebbero versare nelle casse regionali fino a 12,8 miliardi di dollari durante il periodo. Poco prima di firmare le concessioni, l'amministrazione di Macao ha allentato le misure di prevenzione e controllo del Covid-19 per i viaggiatori in entrata. (segue) (Cip)