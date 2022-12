Macao: gioco d’azzardo, operatori firmano contratti decennali impegnandosi a diversificare attività (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi i visitatori potranno affrontare cinque giorni d'isolamento in albergo o presso il proprio domicilio anziché in una struttura indicata dal governo. I viaggiatori saranno tenuti a presentare un test molecolare negativo non anteriore di 48 ore prima dell'ingresso. Dovranno inoltre accettare la somministrazione di un altro test Pcr dopo l'arrivo e nel terzo giorno della loro permanenza. Le persone positive al virus dovranno prolungare l'isolamento fino a quando non otterranno esito negativo a un tampone rapido o Pcr per due giorni consecutivi. Le autorità locali hanno affermato che "le migliorie" nel protocollo sono state apportate a seguito dell'allentamento delle restrizioni varato dal governo cinese, travolto alla fine di novembre da un'intensa ondata di proteste che chiedevano la "fine dei lockdown" e delle altre misure previste dalla rigida strategia "zero Covid”. (Cip)