Milano: Associazione "In campo con il cuore" dona alla Polizia Stradale un defibrillatore

- Nella mattinata odierna, presso la sede di Piazza Prealpi, l'Associazione "In campo con il cuore" ha donato alla Polizia Stradale di Milano un defibrillatore. L'Associazione opera in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Comunale di Milano, che ha la presidenza onoraria, e dal 2014 si impegna per diffondere l'importanza della manovre di rianimazione cardio polmonare tra i cittadini per la diffusione sul territorio del defibrillatore quale fondamentale strumento salvavita. Dopo aver donato oltre 40 defibrillatori a scuole, municipi, parchi e musei oggi è stato il turno della Polizia Stradale di Milano. La giornata ha avuto inizio alle ore 9:30 quando dallo Stadio di San Siro sono partiti, accompagnati anche dai motociclisti della "Stradale" una cinquantina di centauri del Motoclub Revolution, vestiti da Babbo Natale, e come prima tappa hanno fatto sosta al Comando Polstrada di Milano, dove dopo una breve cerimonia e un momento di raccoglimento davanti alla lapide dei caduti in servizio, hanno consegnato il defibrillatore, il primo di una serie destinato alla Polizia di Stato. Il viaggio è poi proseguito con destinazione finale il Reparto di Pediatria dell'Ospedale Fatebenefratelli per consegnare i doni ai bambini ricoverati nel reparto. L'Associazione si è anche impegnata ad effettuare corsi di formazione del personale per il corretto utilizzo dell'apparecchiatura e darà un'ulteriore opportunità al personale della Polizia Stradale di salvare altre vite. (Com)