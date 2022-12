Legge Bilancio: Zingaretti (Pd), destra non abbandoni lavoratori spettacolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- La destra non abbandoni i lavoratori dello spettacolo. E' l'appello lanciato dal deputato del Partito democratico, Nicola Zingaretti, in merito alla legge di Bilancio. Per l'ex presidente della Regione Lazio, i lavoratori del settore "rappresentano un investimento verso l'immenso patrimonio italiano dello spettacolo dal vivo. Crea lavoro, coesione sociale e ricchezza". Dunque "bisogna approvare l'emendamento del Partito democratico che finanzia il fondo per l'indennità di discontinuità che permette a migliaia di operatori di continuare a svolgere la professione. Parlate tanto di merito, vedremo se sarete coerenti", conclude Zingaretti. (Rin)