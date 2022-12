Agroalimentare: Regione Lazio al "Top Italian Food & Wine" organizzato da Gambero Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontri. Premiazioni. Degustazioni. Masterclass. Momenti di confronto. Tutto questo è "Top Italian Food & Wine", organizzato dal Gambero Rosso il 18 dicembre all'interno del Roma Convention Center "la Nuvola". Lo comunica, in una nota, la Regione Lazio. Una giornata - prosegue la nota - interamente dedicata alle aziende produttrici delle eccellenze enogastronomiche italiane. Gambero Rosso è la piattaforma leader per contenuti, formazione, promozione e consulenza nel settore del Wine Travel Food italiani capace di offrire una completa gamma di servizi integrati per il settore agricolo, agroalimentare, della ristorazione e dell'hospitality italiana. La Regione Lazio - sottolinea la nota - sarà presente con tredici aziende selezionate da un'apposita call, che avranno l'opportunità di presentare i propri prodotti nel corso della manifestazione e di avviare contatti con buyer ed addetti ai lavori nazionali e internazionali. Le aziende presenti all'evento sono: Olivicola di Canino Soc. Agr. cooperativa Arl, Pizza croccantina Srl, Tenuta il Radicchio, Re cornetto Srl, Frantoio Presciuttini, Perino & Perino Srl, Oliocentrica Srls, Cierre Distribuzione Srl, Cremeria Alpi di Stefania Alibrandi, Casa Oilio Sperlonga, Cacao crudo Srl, Rubenia Srl, Centro produzione olio F.lli De Gregoris. (segue) (Com)