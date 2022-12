Agroalimentare: Regione Lazio al "Top Italian Food & Wine" organizzato da Gambero Rosso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Regione Lazio - spiega la nota- è presente uno dei più importanti sistemi agroindustriali d'Italia che rappresenta il 3 per cento della ricchezza dell'intera economia regionale e contribuisce, con 6,3 miliardi di fatturato annui, al 6 per cento dell'agrifood nazionale. Sono numerosi i punti di forza dell'industria agroalimentare del Lazio: ampia gamma di prodotti di altissima qualità, forte legame con il territorio e le sue tradizioni, spiccata propensione all'innovazione, elevati standard di sicurezza. Un settore che sul territorio regionale conta 3500 aziende con 20 mila dipendenti, 63 marchi di alta qualità (Dop, Igt, Igp, Doc e Docg) e 600 milioni di euro di esportazioni. L'agricoltura e l'agro-industria - spiega la nota - costituiscono un terreno ottimale per l'integrazione di contenuti tecnologici avanzati derivanti da numerosi settori abilitanti, quali l'aerospazio, l'Ict, le nanotecnologie, i nuovi materiali e le biotecnologie, arrivando così alla realizzazione di soluzioni altamente innovative in ambiti quali l'agricoltura di precisione e la produzione di vegetali in ambienti difficili. (segue) (Com)