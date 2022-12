Agroalimentare: Regione Lazio al "Top Italian Food & Wine" organizzato da Gambero Rosso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Lazio è terra di cultura ed eccellenze proprio perché sa coniugare la bellezza dei suoi territori e la bontà dei suoi prodotti a una forte spinta innovativa", dichiarano, nella nota, l'assessora all'Agricoltura, foreste, promozione della filiera e della cultura del cibo e pari opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati, e l'assessore allo Sviluppo economico, commercio e artigianato, università, ricerca, startup e innovazione, Paolo Orneli. "Nel Lazio - aggiungono gli assessori - possiamo contare su fattori di crescita straordinari grazie al sistema integrato tra imprese ad alta specializzazione, università e centri di ricerca. L'innovazione e le nuove tecnologie permetteranno non solo all'industria agroalimentare laziale di essere sempre più competitiva, ma anche di creare un nuovo ecosistema di sviluppo più sostenibile e più equo. Come Lazio abbiamo dimostrato di pensare, investire e sostenere un'agricoltura che parla del nostro meraviglioso territorio e dei suoi prodotti a chilometro zero, in un'ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica che non dimentica di ricorrere a nuove soluzioni, sempre più innovative e stimolanti", concludono Onorati e Orneli. (Com)