Appalti: Bergesio (Lega), nuovo codice sblocca infrastrutture

23 luglio 2021

- Grazie al nuovo codice degli appalti presentato dal ministro dell’Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, “finalmente l'Italia potrà tornare a correre, sbloccando tutte quelle Infrastrutture che i troppi no di Pd e 5 stelle avevano affossato”. Lo afferma il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente in commissione Industria a palazzo Madama. L'approvazione del provvedimento in Consiglio dei ministri “porterà meno burocrazia e più efficienza, stop alle ideologie di chi puntava alla decrescita felice e via libera allo sviluppo del Paese. Un successo della Lega al Governo, che anche stavolta passa dalle parole ai fatti con pragmatismo ed efficienza. Questa è la strada che intendiamo percorrere, nell'interesse di cittadini e imprese per un'Italia che riparte convintamente”, conclude. (Com)