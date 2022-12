Iran: media opposizione, arrestato avvocato di giornalisti in relazione alle proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mohammad Ali Kamfirouzi, l’avvocato di diversi attivisti e giornalisti detenuti per aver pubblicizzato la morte di Mahsa Amini, la 22enne curda deceduta dopo essere arrestata per non aver indossato il velo in modo corretto, è stato arrestato. Lo riferisce il quotidiano riformatore “Ham Mihan”. L’uomo in questione ha assistito Elaheh Mohammadi, 35 anni, giornalista di “Ham Mihan”, e Niloufar Hamedi, 30 anni, fotografa del quotidiano Shargh, entrambi in carcere dopo essere stati accusati di "propaganda contro il sistema" e "cospirazione contro la sicurezza nazionale" per aver richiamato l'attenzione sul caso Amini. L'avvocato "non ha ricevuto alcuna convocazione ed è stato arrestato senza alcuna procedura legale e il motivo del suo arresto rimane sconosciuto", ha detto ad “Ham Mihan” il suo difensore Mohammad Ali Bagherpour. Stando a quanto riferisce il quotidiano, Kamfirouzi si aggiunge alla lista di circa 25 avvocati arrestati in relazione alla violenta ondata di proteste scoppiata in Iran a seguito della morte di Mahsa Amini, il 16 settembre. (segue) (Res)