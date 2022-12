Iran: media opposizione, arrestato avvocato di giornalisti in relazione alle proteste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, le manifestazioni nel Paese non sono ancora terminate. Oggi, riferisce l'emittente televisiva legata all'opposizione "Iran International", i dipendenti dell'industria petrolifera hanno indetto uno sciopero in diverse città iraniane per chiedere l'aumento dei salari. Nella capitale Teheran, invece, gruppi di manifestanti sono scesi in piazza intonando ancora una volta lo slogan "Morte a Khamenei". Nei giorni scorsi due giovani di 23 anni arrestati durante le proteste e condannati alla pena di morte sono stati impiccati per il reato di “Moharebeh” (guerra contro Dio), scatenando condanne a livello internazionale. Prima delle due esecuzioni, la magistratura iraniana aveva dichiarato di aver condannato a morte undici persone in relazione alle proteste, ma gli attivisti affermano che almeno altre 12 persone potrebbero essere condannate a morte a breve sempre in base al reato di “Moharebeh”, che insieme ad un altro concetto islamico tradotto come “corruzione sulla terra” viene usato dal regime per emettere pene massime contro gli oppositori. Secondo l’organizzazione Amnesty International, sono 26 le persone a rischio di esecuzione. (Res)