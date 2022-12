Governo: Berlusconi, non ho preso alcun ruolo istituzionale, ma lo meritavo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo governo non ho preso nessun ruolo istituzionale, me lo meritavo, anche pensando alla caduta che ho fatto il secondo giorno di campagna elettorale". Lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi al lancio della campagna elettorale per le regionali lombarde in corso al palazzo delle Stelline. "I medici hanno detto che sono vivo per miracolo e che forse passerà", ha aggiunto. "Ma quando sono seduto o in piedi sono ancora quello che ragiona non male". (Rem)