Appalti: Mirabelli (Pd), con nuovo codice gare meno trasparenti, Salvini fa solo propaganda

- La proposta di codice degli appalti approvata in consiglio dei ministri “è preoccupante per diverse ragioni a cominciare dalla liberalizzazione dei subappalti. Ma in particolare l'aumento fino a 500 mila euro del tetto per gli affidamenti diretti è una scelta sbagliata e pericolosa”. Lo ha sottolineato il vicepresidente dei senatori del Partito democratico, Franco Mirabelli, secondo cui “Salvini la propaganda affermando che così l'80 per cento degli appalti avverrà per affidamento diretto. Cioè l'80 per cento degli appalti verrebbero aggiudicati senza gara con tutto ciò che ne consegue in termini di scarsa trasparenza e meno garanzie di qualità delle opere senza alcuna garanzia sui tempi. Tutto - ha aggiunto - viene giustificato con l'attuazione del Pnrr e la necessità di velocizzare i lavori dimenticando che per le realizzazioni legate al Pnrr già sono in vigore norme fatte per consentire il rispetto dei tempi. Si è scelto ancora di rinunciare alla via maestra indicata anche nella legge delega: quella della riduzione e della qualificazione delle centrali appaltanti per garantire velocità, trasparenza e qualità”. Per il parlamentare “si è scelta invece la strada della deregulation che non dà garanzie ma rischia di penalizzare proprio la qualità e la trasparenza dei processi e la sicurezza sul lavoro". (Com)