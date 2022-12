Lombardia 2023: Salvini, per fortuna scelgono lombardi, Pd ora ha altri problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'accordo tra Pd e Movimento 5 stelle per le Regionali in Lombardia il leader della lega e ministro alle infrastrutture, Matteo Salvini ha detto "fortunatamente scelgono i lombardi", aggiungendo che "la Lombardia è una terra che guarda avanti, dove c'è gente che ha voglia di lavorare e non di campare di assistenza". "Onestamente penso che in casa del Pd, con quello che sta accadendo in Europa, abbiano altri tipi di problemi, altri tipi di finanziamenti, altri tipi di scandali". "Hanno rotto le scatole alla Lega per anni trovando zero, perché c'era zero da trovare mentre c'erano alcuni Paesi islamici che pare dessero milioni di euro in contanti a gente che andava e veniva - ha poi concluso il leader del Carroccio - il tempo è galantuomo". (Rem)