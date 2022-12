Reddito cittadinanza: Musumeci, sostegno a deboli non è in discussione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intervento dello Stato a sostegno delle famiglie che siano in oggettive e irrevocabili condizioni di disagio “è necessario. Così il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, intervenendo nel corso dell’ultima giornata dell’evento organizzato a Roma per il decennale della nascita di Fratelli d’Italia. Lo Stato “ha il dovere di sostenere i nuclei che vivono nel disagio, e questo è fuori discussione”, ha rimarcato il ministro ribadendo di essere al fianco “di chi non può lavorare”. Chi invece può esercitare un’attività di reddito “non può essere condannato a restare per tutta li vita un mendicante nei confronti dello Stato a cui viene negato il diritto al futuro” attraverso il reddito di cittadinanza, ha concluso.(Rin)