Tlc: Butti, ora ragionare su rete pubblica nazionale per connettere Paese

- Per digitalizzare il Paese dobbiamo “connetterlo, cosa che al momento non è”. Lo ha chiarito Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del consiglio con delega all’innovazione tecnologica e transizione digitale, intervenendo nel corso dell’ultima giornata dell’evento organizzato a Roma per il decennale della nascita di Fratelli d’Italia. “Questo - ha ribadito - è un Paese non cablato, con zone completamente disconnesse dalla rete” ma oggi “possiamo ragionare su una rete pubblica nazionale che garantisca parità di accesso ad ogni operatore”.(Rin)