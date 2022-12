Migranti: Unicef, tour virtuale di mostra fotografica per Giornata internazionale diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dei migranti, l'Unicef lancia un tour virtuale della mostra fotografica "Vite in movimento. Sogni e sfide di 16 adolescenti in Italia". Lo riferisce il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia in un comunicato. La mostra fotografica è stata inaugurata lo scorso 10 dicembre, in occasione della Giornata dei diritti umani, scegliendo simbolicamente la stazione ferroviaria di Roma Tiburtina per raccontare i percorsi, i sogni e le sfide di ragazze e ragazzi migranti e rifugiati recentemente arrivati in Italia. Tante le persone che, in stazione, si sono fermate nello spazio allestito dall'Unicef per conoscere i protagonisti degli scatti e leggerne le storie. (segue) (Com)