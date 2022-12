Migranti: Unicef, tour virtuale di mostra fotografica per Giornata internazionale diritti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra, organizzata in collaborazione con Grandi Stazioni Retail e con il supporto di Accademia italiana, è il risultato di un workshop che ha coinvolto 16 ragazze e ragazzi da sei Paesi diversi realizzato in collaborazione con Giacomo Pirozzi, fotografo professionista che dal 1991 lavora con l'Unicef in contesti di vulnerabilità. Ragazze e ragazzi sono stati guidati in uno studio tecnico dell'immagine, hanno ricevuto una macchina fotografica con cui hanno descritto spaccati della loro realtà, che hanno commentato con un attento lavoro di story-telling. (segue) (Com)