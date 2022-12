Migranti: Unicef, tour virtuale di mostra fotografica per Giornata internazionale diritti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scatti, raccolti in 14 pannelli, raccontano storie diverse ma legate da caratteristiche comuni: un passato che – per diverse circostanze- porta a un viaggio, le sfide specifiche del percorso migratorio e quelle più comuni legate all'adolescenza, i sogni e le speranze future. Ogni pannello mette in risalto anche le parole chiave emerse durante i lavori del workshop - nostalgia, movimento, viaggio, vita, speranza, sogno, normalità – rivelando così i vissuti dietro la scelta, più o meno volontaria, di intraprendere il percorso migratorio. (segue) (Com)