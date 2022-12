Migranti: Unicef, tour virtuale di mostra fotografica per Giornata internazionale diritti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il laboratorio di fotografia, attraverso il metodo sperimentato da Giacomo Pirozzi – e portato in oltre 60 Paesi – è stato quindi uno strumento finalizzato anche a superare un vissuto difficile attraverso l'espressione del dolore e la rivelazione delle speranze future. Quelle, ad esempio, di Nika e Oleh, dall'Ucraina, che sperano di ritornare presto nel loro Paese, e di ritrovarlo libero dalla guerra. O anche di Mamoudou e Muneeb, dalla Guinea Conakry e dal Pakistan, che sperano di completare gli studi e tornare presto a casa per riabbracciare le loro famiglie. (Com)