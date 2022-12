Roma: Multiservizi diventa società in house, quote ad Ama, Gualtieri, "soluzione giusta" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di una scelta netta che abbiamo concordato al termine di un proficuo confronto con le parti sociali e a seguito di una valutazione oggettiva dei costi e dei benefici", ha spiegato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Alla fine - ha aggiunto il sindaco - è stato chiaro come la soluzione in house fosse quella più conveniente sotto tutti i punti di vista. Non abbiamo scelto questa strada con leggerezza abbiamo considerato senza preconcetti entrambe le opzioni in campo e poi individuato quella più giusta. Adesso sapremo garantire servizi all'altezza delle aspettative in un ambito particolarmente delicato per tante famiglie romane e per tanti lavoratori del settore", ha concluso Gualtieri. "È un passo molto importante per Roma Capitale che arriva a valle di un lavoro di studio, in cui si dimostra come la scelta di internalizzare il servizio sia più efficace e solida, sia sul piano della qualità che su quello della sostenibilità economica del servizio", ha osservato l'assessora alla Scuola, lavoro e formazione, Claudia Pratelli. "Questa scelta - ha aggiunto l'assessora - in analogia con l'orientamento dello Stato, che ha già previsto di internalizzare il personale dedicato ai servizi di pulizia e ausiliariato nelle scuole statali, è stata accompagnata da uno stretto confronto con le organizzazioni sindacali. Oggi perciò approviamo, con grande soddisfazione, un atto di indirizzo importante, sia per le scuole che per la stabilità dei lavoratori." ha concluso Pratelli. (Com)