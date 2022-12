Milano: rubano un trolley su un treno, Polfer arresta due persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì scorso, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini algerini di 32 e 24 anni per il reato di furto aggravato. Gli agenti della Polizia ferroviaria di Milano, impegnati in un servizio antiborseggio nella stazione centrale, hanno notato i due uomini salire privi di bagaglio su un treno Frecciarossa in partenza per Napoli e scendere subito dopo con un trolley. I due uomini sono stati arrestati e il trolley è stato restituito al proprietario.(Com)