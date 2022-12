Usa: Twitter, Musk annuncia revoca sospensione giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il social network Twitter ha deciso di ripristinare i profili sospesi di diversi giornalisti dopo le critiche suscitate dalla sospensione. Lo ha annunciato Elon Musk in un tweet. “Il popolo ha parlato. Gli account che hanno rivelato la mia posizione vedranno revocata la sospensione ora”, ha scritto il proprietario della piattaforma mostrando i risultati di un sondaggio lanciato sulla stessa: su 3.690.639 voti, il 58,7 per cento è stato espresso a favore della revoca immediata della sospensione e il 41,3 per cento della revoca dopo sette giorni. I giornalisti sospesi sono stati accusati da Musk di “doxing” nei suoi confronti, ovvero di aver diffuso online informazioni personali e private che lo riguardavano mettendo a rischio anche la sua sicurezza. La sospensione ha riguardato Ryan Mac (“The New York Times”), Drew Harwell (“The Washington Post), Donie O’Sullivan (“Cnn”), Micah Lee (“The Intercept”), Matt Binder (“Mashable”), gli indipendenti Aaron Rupar e Tony Webster, il commentatore politico Keith Obermann. Tutti si erano occupati nei giorni scorsi della sospensione del profilo @Elonjet, curato dal 19enne della Florida Jack Sweeney, che riportava in tempo reale gli spostamenti di Musk. (segue) (Was)