Usa: Twitter, Musk annuncia revoca sospensione giornalisti (2)

- Il proprietario di Twitter, che ha acquistato la piattaforma di recente professandosi un “assolutista della libertà di parola”, aveva giustificato la sospensione del profilo di Sweeney definendola una questione relativa alla privacy e alla sicurezza personale: “Qualsiasi account che pubblica informazioni personali in merito alla posizione in tempo reale di un individuo verrà sospeso, dal momento che si tratta di una violazione della sicurezza fisica”, aveva affermato Musk. “Criticarmi tutto il giorno va benissimo, ma sottoporre a doxing la mia posizione in tempo reale e mettere a rischio la mia famiglia non lo è”, aveva spiegato Musk allegando il breve video di un incidente verificatosi a suo dire il 14 dicembre, quando un soggetto a volto coperto avrebbe inseguito, bloccato e ripreso l’auto su cui viaggiava il figlio a Los Angeles, dileguandosi poi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. (Was)