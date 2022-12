Qatar: Tajani, "disgustato" per scandalo di corruzione al Parlamento europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scandalo della corruzione nel Parlamento europeo "non ha fatto bene all'Italia" ma non è una questione che riguarda solo il nostro Paese. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a “Sky News 24”. Il ministro ha espresso "disgusto" per lo scandalo legato al Qatar, "ma si tratta di mele marce" e non si deve confondere il "comportamento indegno" di alcuni parlamentari con l’istituzione del Parlamento europeo. “C’era anche Giuda seduto al tavolo con Gesù”, ha aggiunto. “Mi auguro che non ci sia alcun corrotto alla Commissione europea”, ha proseguito il ministro, rilevando come fino ad ora non sia arrivato “un segnale in questa direzione”. Questo scandalo “non ha fatto bene all’Italia” ma “non è una questione italiana”, ha rilevato Tajani, aggiungendo che fino ad ora sono coinvolti soprattutto deputati di altri Paesi, mentre è stato arrestato solo un ex europarlamentare italiano. “La responsabilità per me è sempre personale, soprattutto su questioni penali”, ha aggiunto, evidenziando come “la corruzione non ha confini”. “Mi riconosco in tutta l’azione della presidente (Roberta) Metsola”, ha detto Tajani, auspicando una revisione dell’accesso delle lobby al Parlamento europeo.(Res)