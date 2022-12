Legge Bilancio: Giorgetti, Italia promossa da Commissione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su i progetti di bilancio di 20 Paesi esaminati dalla Commissione europea “10 sono stati giudicati parzialmente in linea, promossi con riserva dunque, e 10, tra cui quello dell'Italia, giudicati in linea e quindi promossi. Questi sono i fatti poi c'è sempre chi tifa contro”. A dirlo il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo nel corso dell’ultima giornata dell’evento organizzato a Roma per il decennale della nascita di Fratelli d’Italia. (Rin)