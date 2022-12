Ucraina: Tajani, grande unità in Europa e in Occidente su sostegno a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul sostegno all’Ucraina c’è grande unità di tutti i Paesi europei e dell’Occidente. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a “Sky News 24”. “Abbiamo deciso come Italia di stanziare altri 10 milioni da inviare ad altre organizzazioni che il governo ucraino ci dirà”, ha rilevato Tajani, secondo cui il nostro Paese “è in prima linea” nonostante alcune ricadute sui cittadini in termini di caro energia e costo della vita. (Res)