Ue: Tajani, non possiamo permetterci ritorno all'austerità

- L'Unione europea "non può permettersi" un ritorno all'austerità. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a “Sky News 24”. In merito alla decisone della Banca centrale europea di rialzare i tassi di interesse, Tajani ha evidenziato come l’Ue “non può permettersi” un eventuale "ritorno all’austerity". Il rischio “è che si sia una situazione di recessione dell’economia, dobbiamo impedirlo”, ha proseguito il ministro, definendo “sbagliato in questo momento alzare i tassi di interesse”. “Se l’aumento è dello 0,50, forse c’è uno spiraglio di ottimismo”, ha affermato ancora Tajani. (Res)