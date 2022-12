Italia-Emirati: Coin (Lega), Farnesina intervenga per chiudere vicenda Andrea Costantino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imprenditore italiano Andrea Costantino "da mesi è bloccato ad Abu Dhabi senza la possibilità di poter rientrare in Italia. Una vicenda assurda, che non può restare irrisolta e per la quale continuiamo a chiedere al ministro Tajani costante impegno al fine di chiudere definitivamente una vicenda drammatica per Costantino e i suoi familiari". Lo dichiara il deputato della Lega e componente della commissione Affari esteri, Dimitri Coin. (Rin)