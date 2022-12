Iran: Tajani, ambasciatore a Roma verrà convocato subito dopo insediamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole di Tajani fanno seguito alle dichiarazioni rilasciate nel corso della sessione di Question Time alla Camera dei Deputati di mercoledì 14 dicembre, durante la quale il ministro ha affermato che “l’orrore delle esecuzioni capitali di semplici manifestanti segna un punto di non ritorno”. Il governo italiano, ha aggiunto il ministro, ha espresso “indignazione”, in quanto “nessuno al mondo può arrogarsi il diritto di togliere la vita ad un essere umano”. Nella stessa occasione, Tajani ha riferito che verrà convocato l’ambasciatore iraniano designato non appena presenterà le credenziali al capo dello Stato “per mostrare l’indignazione del governo italiano, chiedendo una risposta credibile per quanto riguarda la tutela dei diritti umani”. Il riferimento va alla violenta ondata di proteste scoppiata in Iran il 17 settembre scorso, a seguito della morte di Mahsa Amini, la 22enne curda deceduta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale iraniana per non aver indossato il velo in modo corretto. (Res)