Legge Bilancio: Baldino (M5s), da governo schiaffi ai giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da quelli che si stanno sempre più nitidamente palesando come i sovranisti dell'evasione fiscale è appena arrivato in Legge di bilancio il secondo schiaffo in due giorni ai giovani”. Lo comunica in una nota Vittoria Baldino, vice capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, che aggiunge: “Dopo la bocciatura di un nostro emendamento che avrebbe potenziato la misura sui mutui agevolati per l'acquisto della prima casa agli under 40, con garanzia statale estesa al 100 per cento, oggi è arrivata da parte di governo e maggioranza la bocciatura di un altro nostro emendamento sul riscatto gratuito della laurea per gli under 36”. Una misura che “sarebbe stata molto importante sia per incentivare i percorsi di studio, sia per riconoscere un cuscinetto previdenziale per chi comincia il percorso lavorativo tra precarietà e carriere frammentate”, ha aggiunto la parlamentare, secondo cui “siamo di fronte a un colossale schiaffo dato da governo e maggioranza alle giovani generazioni, evidentemente considerate sempre e soltanto un costo, e totalmente assenti dalla gerarchia delle priorità della destra, dove ormai, tra aumento del tetto al contante e striscianti tentativi di condono e depenalizzazioni tributarie, il posto d'onore viene riservato a evasori fiscali e corrotti".(Rin)