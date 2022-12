G20: India, prima riunione gruppo di lavoro sullo sviluppo si concentra sulla sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima riunione del gruppo di lavoro del G20 sullo sviluppo sotto la presidenza indiana, tenutasi a Mumbai, nello Stato del Maharashtra, si è conclusa dopo quattro sessioni, svoltesi fra il 13 e il 16 dicembre. Lo riferisce un comunicato della presidenza, precisando che due delle sessioni si sono concentrate sull’accelerazione dei progressi per il conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile o Agenda 2030 delle Nazioni Unite: i delegati hanno discusso sugli ostacoli esistenti sulla base dei rapporti presentati dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) e dall’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil). La terza sessione, invece, è stata dedicata ai dati, con le relazioni del ministero dell’Elettronica e della tecnologia informatica indiano e di rappresentanti dell’Onu. La quarta, infine, è stata incentrata sull’iniziativa Life (Lifestyle for Environment), lanciata da Nuova Delhi e volta ad agire sulle abitudini quotidiane per proteggere l’ambiente. Nella giornata conclusiva i delegati hanno partecipato a un’escursione alle grotte di Kanheri. (segue) (Inn)