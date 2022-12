Calcio: cordoglio di politica e sport per morte Sinisa Mihajlovic, il legame speciale con Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Cordoglio da parte della politica e del governo. "Hai lottato come un leone in campo e nella vita. Sei stato esempio e hai dato coraggio a molti che si trovano ad affrontare la malattia. Ti hanno descritto come un sergente di ferro, hai dimostrato di avere un gran cuore. Sei e resterai sempre un vincente. A Dio Sinisa Mihajlovic", ha scritto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Non ci voglio credere, stramaledetta bastarda malattia. Buon viaggio Sinisa, campione dentro e fuori dal campo. Ci mancherai, tanto", ha twittato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Un legame profondo anche con la Capitale. "Infinito dispiacere per Siniša Mihajlović, grande uomo che ha combattuto la malattia con straordinario coraggio", ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Da anni era un vero romano: amava la Capitale dove aveva trovato l'immenso amore di una splendida famiglia. A sua moglie e ai suoi figli l'abbraccio di tutta Roma", ha concluso. Anche il presidente vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori, lo ha ricordato: "Sinisa Mihajlović lo ricorderemo per sempre come un guerriero leale sul campo e nella vita, un combattente che non si è mai tirato indietro e che ha affrontato la malattia continuando il suo lavoro di allenatore con passione e umiltà finché ha potuto. A nome mio e a quello di tutta la Regione Lazio voglio porgere le più sentite condoglianze alla famiglia di Mihajlović, un campione che nella sua carriera ha dato tanto alle due squadre di calcio della Capitale come giocatore e che con la sua tenacia e incredibile forza d'animo è stato, e rimarrà per tutti, un esempio di coraggioso amore per la vita". (segue) (Rer)