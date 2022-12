Sicurezza: Polizia, Massimo Riella estradato in Italia dal Montenegro, ricercato per furto e rapina aggravati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massimo Riella è stato estradato ieri in Italia. L'operazione è stata condotta da personale del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia – riferisce una nota – articolazione operativa della Direzione centrale della Polizia criminale, all'esito di una procedura di estradizione con il Montenegro. Il volo con il quale l'ex latitante è rientrato in Italia, partito dall'aeroporto di Tirana, è atterrato intorno alle 18 all'aeroporto romano Leonardo Da Vinci. Riella, cittadino italiano, è stato arrestato il 12 luglio 2022 a Podgorica (Montenegro) – in seguito ad indagine svolta dal Nucleo investigativo centrale della Polizia penitenziaria in collaborazione con i Carabinieri di Menaggio – ove si era rifugiato nel tentativo di sfuggire ai provvedimenti giudiziari emessi nei suoi confronti dalla Procura generale della Repubblica presso la corte d'Appello di Milano e dal Tribunale di Como per furto e per rapina aggravati. (Rin)