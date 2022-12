Russia: Putin pronto ad ascoltare proposte dai generali su operazione in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di una riunione presso la sede operativa dello Stato maggiore russo, il presidente Vladimir Putin ha dichiarato di essere pronto ad ascoltare le proposte di azioni immediate e a medio termine in relazione all'operazione speciale in Ucraina. "Compagni ufficiali, oggi ascolteremo i comandanti di ogni direzione operativa e vorrei ascoltare le vostre proposte riguardo alle nostre azioni immediate e a medio termine", ha detto Putin, ripreso dall'agenzia "Ria Novosti". Come ha reso noto il Cremlino, Putin ha passato l'intera giornata di venerdì presso il quartier generale dello Stato maggiore russo. (Rum)