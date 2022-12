Autonomia: Musumeci, ministeri non andranno via da Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel disegno dell'Autonomia differenziata “le competenze verranno attribuite alle Regioni secondo le loro specificità, non solo in base alle loro richieste. E Roma non sarà lasciata indietro: i ministeri non se ne andranno”. Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci, in un’intervista a “Il Messaggero”. “La legge sull'autonomia differenziata sarà approvata con una maggioranza qualificata, a maggioranza assoluta: è una legge rinforzata. E questa è una garanzia. Certo, in questa materia il confronto in Parlamento ci deve essere e, a mio parere, è bene sia ampio e inclusivo”, ha aggiunto il ministro. La determinazione dei Lep “deve essere il primo passo del processo riformatore. Il livello minimo di prestazioni da erogare in modo uniforme su tutto il territorio garantisce l'equilibrio tra unità nazionale e autonomia”. Governo e parlamento “dovranno valutare con attenzione le specificità che giustificano le attribuzioni di nuove competenze alle Regioni: non è possibile che competenze aggiuntive siano concesse a tutti, sempre e comunque”, ha sottolineato Musumeci. (Rin)